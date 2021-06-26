В Москве пройдет концерт, посвященный 55-летию русской школы саксофона

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Концерт, посвященный 55-летию русской школы саксофона и 80-летию ее основательницы, профессора Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных, народной артистки России Маргариты Шапошниковой, пройдет 26 июня в Концертном зале академии в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Евразийской ассоциации саксофонистов.

"Этим вечером мы рассчитываем максимально представить достижения разных жанровых направлений и разных возрастов исполнителей, продемонстрировать всю силу и мощь отечественного саксофона, история которого неразрывно связана с Академией Гнесиных", - отметил президент ассоциации Никита Зимин.

Маргарита Шапошникова отметила юбилей в 2020 году, также в прошлом году исполнилось 55 лет открытию первого в СССР класса саксофона в Гнесинке. Публичное празднование пришлось отложить из-за ограничения на массовые мероприятия. Теперь же на концерте выступят Игорь Бутман, Александр Осейчук, Андрей Турыгин, Никита Зимин, Тарас Гусаров, Российский квартет саксофонистов, Большой ансамбль саксофонов ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, Imperialis Orchestra и другие исполнители. "Сюрпризом вечера станут онлайн-поздравления от звезд европейского саксофона", - отметили организаторы.

Маргарита Шапошникова родилась 20 мая 1940 года в Саратове. Там же окончила музыкальное училище, а затем РАМ и аспирантуру им. Гнесиных по классу кларнета в Москве. С 1965 года по сей день непрерывно преподает в Гнесинке: сначала вела специальный класс кларнета, а с 1970-х годов формирует класс саксофона. Среди ее учеников - заслуженные артисты России, профессора и доценты российских вузов, более 50 лауреатов международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, в том числе Сергей Колесов и Никита Зимин - лауреаты Конкурса им. Адольфа Сакса в Бельгии.