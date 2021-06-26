В театре "У Никитских ворот" пройдет юбилейный вечер Юрия Ряшенцева

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского продолжает масштабный просветительский проект "Лента поэзии". В субботу в рамках этого цикла состоится творческий вечер российского поэта Юрия Ряшенцева, который отметит 90-летний юбилей в кругу друзей и почитателей своего таланта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня наш литературно-просветительский проект "Лента поэзии" получит продолжение. На сцене Театра "У Никитских ворот" состоится торжество, посвященное 90-летию известного российского поэта Юрия Ряшенцева", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, место празднования выбрано неслучайно. "Юбиляра связывают долгие годы дружбы с художественным руководителем театра, народным артистом РФ Марком Розовским. Результатом деятельности творческого тандема Ряшенцев-Розовский стали многочисленные произведения, в том числе сценарий знаменитого телефильма "Д’Артаньян и три мушкетера", пьесы, по которым поставлены мюзиклы "Три мушкетера", "Бедная Лиза", "История лошади", "Гамбринус", "О, Милый друг!", "Убивец", - перечислила собеседница агентства.

Поздравление худрука

Свое поздравление юбиляру адресовал сам Розовский. "Сегодня на "Ленте поэзии" мы отмечаем 90-летие Юрия Евгеньевича Ряшенцева. Язык не поворачивается назвать его старым человеком. Даже пожилым! А вот поэт он столь же молодой, сколь вместивший в себя целую эпоху - от войны до наших дней. Мастер стилизации. Он оказался нужен театру! Прежде всего моему, перечень наших общих работ объемен. Спасибо, Юра, за то, что ты был и есть в моей жизни!" - сказал худрук театра "У Никитских ворот".

"Юбиляра придут поздравить его друзья, популярные артисты. Прозвучат стихи в авторском исполнении. Произведения Ряшенцева также обещают прочесть Марк Розовский, Александр Филиппенко, Вадим Жук и Ольга Лебедева", - проинформировала представитель пресс-службы.

Она добавила, что в подготовке вечера участвует значительная часть актерской труппы театра, поскольку в программу торжества включены фрагменты лучших мюзиклов, поставленных в театре "У Никитских ворот", в которых звучат стихи Ряшенцева.