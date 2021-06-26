В Приморье открылась выставка произведений прикладного искусства из собрания Эрмитажа

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Выставка произведений прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа открылась для посетителей в Приморской государственной картинной галерее. Проект посвящен теме раковины, в нем представлены 32 экспоната, созданных в ХVI-XXI веках, сообщила ТАСС директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

"Сегодня выставка "Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства" открылась для посетителей. Предваряя выставку, сотрудники отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа провели три лекции, сегодня состоялась завершающая - о ювелирном искусстве. В понедельник состоится презентация детской программы "Морские раковины, и не только", которая поможет младшим посетителям музея приобщаться к искусству в игровой форме - участвуя в квесте", - сказала руководитель галереи.

В зале-сейфе галереи представлены вещи, принадлежавшие Петру I - табакерка из раковины в золотой оправе, крышка которой украшена гравированным орнаментом и чеканкой в виде гербового щитка с вензелем императора - и Елизавете Петровне, это солонка в виде раковины из Андреевского сервиза. Также выставлены предметы интерьера и посуды, изготовленные из раковин, украшенных тонкой резьбой, инкрустацией и золотом, изделия в форме раковин, выполненных из драгоценных металлов и полудрагоценных камней (яшмы, родонита, нефрита, аметистового кварца. Есть композиция из хрупкого перламутра, бронзы и барочного жемчуга.

"Раковины в Европе XVI-XVIII веков являлись предметами коллекционирования, это были как природные, так и рукотворные вещи. Украшениями таких редкостей были кубки-наутилусы, которые также можно увидеть на выставке. Совершенные изощренные формы раковин всегда привлекали мастеров. Самые современные предметы, представленные на выставке, были созданы недавно - уже в XXI веке", - сказала Даценко, отметив, что для Приморья тема проекта интересна еще и тем, что раковины, для людей, живущих у моря, кажутся знакомыми и обыденными, и не все представляют, какую важную роль они играли в формировании духовной жизни разных народов и культур, сколько с ними связано легенд и сказаний.

Выставка продлится до 30 сентября, все это время в галерее ежедневно будут проводить экскурсии. "Также, мы проведем конкурс арт-объектов из раковин "Море в ладони". Итоги подведем осенью, во время "Дней Эрмитажа", которые будут проходить во Владивостоке в шестой раз", - добавила Даценко.

Приморская галерея открыта в 1966 году, основой коллекции стали произведения из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и музея им. Пушкина. В фондах галереи - около 10 тыс. экспонатов. С 2014 года галерея является партнером проекта создания центра-спутника "Эрмитаж-Владивосток".