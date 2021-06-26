Выставка о князьях Константиновичах открылась в Волоколамске

ВОЛОКОЛАМСК/Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Выставка "Благочестивые Константиновичи", рассказывающая о жизни князей императорской крови в усадьбе Осташево, открылась в субботу в Музейно-выставочном комплексе "Волоколамский Кремль", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшняя выставка посвящена, наверно, лучшим страницам нашей истории, посвящена представителям дома Романовых <…> Выставка раскрывает их самые благородные человеческие порывы - семейные ценности, воспитание детей, любовь к родине, земле, труду", - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Выставка посвящена жизненному пути и благотворительности владельца подмосковного имения Осташево великого князя Константина Константиновича и его супруги великой княгини Елизаветы Маврикиевны (урожденной принцессы Саксен-Альтенбургской), его дочерей и сыновей. Великий князь Константин Константинович - сын князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II.

"Некогда прелестное зеркало, в котором отражалась красивая, богатая, влиятельная мировая империя, было очень неразумно разбито, и мелкие осколки разлетелись по всему свету. Множество прекрасных мозаичных частей остались за рубежом. Для нас очень важно собирать тот созидательный опыт, который оставляет нам история России, прекрасный опыт облагораживания, окультуривания своей земли, который был главным в жизни императорской семьи", - отметила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

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В экспозицию выставки вошли более 300 уникальных экспонатов, среди них - исторические фотографии, документы, воссозданные военные мундиры, формы кадета и школьника. Проект дополнен документальными фильмами и кинохроникой. Представлены в том числе документы, связанные со службой великого князя на посту президента Императорской Санкт-Петербургской академии наук. В течение 26 лет он организовывал научные экспедиции в Каракумы, в Монголию, на Шпицберген, основал Пушкинский дом (сейчас - Институт русской литературы РАН), возглавил празднование 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. В историю русской литературы Константин Константинович вошел как переводчик, поэт, драматург, создававший свои произведения под криптонимом "К.Р.".

Княжеская чета с 1903 года владела усадьбой в селе Осташево. Усадьба появилась в конце XVIII века, в конце XIX века ее хозяевами были дети московского предпринимателя Константина Ушкова. Константиновичи занимались сельским хозяйством, земледелием, разводили охотничьих собак, обустроили конный завод.

Тематика выставки охватывает подвиг пяти сыновей князя Константина Константиновича - князей Олега, Игоря, Гавриила, Иоанна и Константина Константиновичей, принимавших участие в Первой мировой войне. Трое из них умер в ночь с 17 на 18 июля 1918 года под Алапаевском. Выставка рассказывает также о периоде эмиграции оставшихся в живых представителях этой семьи. Помимо этого, посетители узнают об участии великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Федоровны в прославлении русских святых.

Предметы для выставки были предоставлены Государственным историческим музеем, музеем-заповедником "Усадьба Мураново" имени Ф. И. Тютчева, Союзом филокартистов России, основная же часть экспозиции сформирована предметами и фотографиями из частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Экспозиция будет открыта с 26 июня по 5 сентября 2021 года. Проект организован фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Московской области.

Создание музея

Выставка "Благочестивые Константиновичи" стала новым этапом в создании волоколамского музея, посвященного Великокняжеской семье. Его планируют открыть 5 сентября 2021 года в историческом здании двухклассного училища Министерства народного просвещения, открытого в Осташев в 1914 году в память о погибшем 12 октября 1914 года на фронте Первой мировой войны князе Олеге Константиновиче. Реставрация и музеефикация исторического здания проводится по инициативе и при участии фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке администрации Волоколамского городского округа и лично его главы Михаила Сылки.

Музей станет одним из центральных объектов показа федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" в Подмосковье. Проект реализует Министерство культуры РФ и Федеральное агентство по туризму при научном руководстве фонда в 21 регионе России.

"Мы традиционно поддерживаем "Императорский маршрут", потому что это такой ластик, который стирает белые пятна на карте нашей родины и в нашей истории. Каждый раз, когда открывается очередная выставка, это большие перспективы, потому что дальше будет музей. Все эти выставки предваряют открытие музея, который восстанавливает историческую справедливость", - сказала заместитель директора департамента музеев и внешних связей Наталья Чечель.