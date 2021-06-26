Для старейшего храма Куликова поля создадут копии более 20 икон на народные пожертвования

ТУЛА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты воссоздадут по сохранившимся описаниям более 20 икон для алтарной преграды придела Сергия Радонежского в старейшем из сохранившихся на Куликовом поле в Тульской области храма Рождества Пресвятой Богородицы. Работы будут выполнены в течение полугода при наличии средств, сбор народных пожертвований объявлен, рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Куликово поле".

"Всего необходимо восстановить 24 иконы. Царские врата XVI века для предела Сергия Радонежского уже восстановили и смонтировали, а вот иконы для алтарной преграды не сохранились. Есть описание иконостаса и образов, которые его украшали, эти источники изучили и отобрали образцы икон, а также подобрали образцы более поздних икон, которые не противоречат историческому описанию и православному канонам", - сказали в пресс-службе.

Среди икон, которые будут восстанавливать, иконы с образами Спасителя, Божьей Матери, Иоанна Предтечи, Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. В пресс-службе отметили, что работу по написанию и установки икон планируется выполнить в течение шести-семи месяцев. "Стоимость работы оценивается в 433 тысячи рублей. Мы уже объявили сбор народных пожертвований", - добавили в пресс-службе.

Первое упоминания о храме в селе Монастырщино вблизи Куликова поля встречаются в письменных источниках после 1676 года. По одной из версий, первую церковь построили там по воле князя Дмитрия Донского после Куликовской битвы в 1380 году. По приданию, царские врата для иконостаса прислал преподобный Сергий Радонежский, благословивший русские полки на победу над Золотой Ордой. Эти врата являются уникальным памятником деревянного зодчества, экспонируются в Государственном историческом музее. Они были взяты в экспозицию в 1947 году, а ранее находились в музее "Коломенское", куда попали после изъятия из храма села Монастырщино.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы был заложен на месте старой церкви в 1865 году, строительство завершилось в 1894 году. В 1930-е годы храм закрыли, иконы и церковная утварь были уничтожены или растащены местным населением, помещение приспособили под зерновой склад. Реставрировать храм начали в конце 1970-х годов к празднованию 600-летия Куликовской битвы. Восстановление копии царских врат шло с 2018 года.