Пласидо Доминго продирижирует в Мариинском оперой "Самсон и Далила"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Испанский певец Пласидо Доминго встанет в понедельник за дирижерский пульт оркестра Мариинского театра. Под его управлением на Новой сцене театра при участии ведущих солистов труппы прозвучит опера Камиля Сен-Санса "Самсон и Далила".

В среду на этой же сцене пройдет концерт "Сарсуэла с Пласидо Доминго". Эти вечера включены в программу проходящего здесь международного фестиваля "Звезды белых ночей", в котором Пласидо Доминго - одна из самых ярких звезд.

Как рассказал певец журналистам, "сарсуэла для меня - особенное явление, потому что оба моих родителя были артистами сарсуэлы"." И конечно, это была первая музыка, которую я услышал в жизни, даже до того, как родился: моя мать пела на девятом месяце, когда ждала моего появления на свет. Таким образом я слушал эту прекрасную испанскую музыку уже тогда", - поделился он.

Концерт "Сарсуэла с Пласидо Доминго" пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением испанского дирижера Жорди Бернасе. В программу включены фрагменты из сарсуэл Херонимо Хименеса, Ревериано Соутульо и Хуана Верта, Асенхо Барбьери, Хосе Серрано, Мануэля Фернандеса Кабальеро, Энрике Гранадоса, Хасинто Герреро, Мануэля Пенельи, Пабло Соросабаля, Федерико Морено-Торробы, Руперто Чапи, Пабло Луны и сочинений Мануэля де Фальи

О сарсуэле

Сарсуэла - испанский жанр музыкального театра, известный с XVII века. В сарсуэле начинали свой путь многие испанские певцы, среди которых были и звезды мировой сцены, такие как Альфредо Краус и Тереса Берганса. С этим жанром связано и творчество Пласидо Доминго, который еще в юности, живя в Мексике, тоже участвовал в исполнении сарсуэл. Уже став мастером оперы, Доминго не раз возвращался к сарсуэле и записал несколько посвященных ей дисков. В фестивальном концерте вместе с ним примут участие солисты Марина Монсо, Мария Катаева, Рафаэль Давила.

На эти вечера Мариинский театр выпустил в продажу только именные билеты.