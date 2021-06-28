Школа семейного танца получила грант фонда "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Представители семи регионов получили гранты на реализацию творческих проектов по итогам третьего заезда форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", в их числе - инициатор школы танца для всей семьи и организатор валторного фестиваля в Сибири, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств семь проектов на общую сумму 4 миллиона 835 тысяч рублей. В числе победителей грантового конкурса - Никита Янковский из Новосибирской области, который получит 1 млн рублей на проект фестиваля "II Сибирские валторновые дни". Впервые фестиваль прошел в Новосибирске в 2019 году", - говорится в материалах оргкомитета.

Кроме того, в числе призеров Ольга Федькина из Брянской области с проектом молодежного университетского фестиваля "Шаг вперед", "где студенты первого курса смогут продемонстрировать широкой публике свои таланты в одном из направлений: вокал, танец, театр, оригинальный жанр, изобразительное искусство или фотография", а также посетить профильные лекции и мастер-классы. Никита Брусин предложил провести в Москве киномузыкальный фестиваль "KINOREX" с участием успешных деятелей искусств и мастеров индустрии.

Елена Кудряшова, представляющая Саратовскую область, задумала школу танца для всей семьи. "FLY" - это семейный проект. Дети и их родители не просто танцуют вместе - через танец родители налаживают контакт со своим ребенком, у них появляется общее дело и общие трудности, которые они решают вместе. Это объединяет членов семьи, делая их настоящей командой", - приводит пресс-служба ее слова.

Также в числе грантополучателей - Анастасия Барадулина с проектом аудиогида по молодежной политике Санкт-Петербурга, Александр Товаров из Ленинградской области, предложивший провести межрегиональный студенческий кубок КВН, Алина Балакина из Волгоградской области, которая намерена организовать мастерскую дизайна одежды для подростков из малоимущих и многодетных семей.

По данным пресс-службы, всего на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей", было представлено 24 проекта. По информации организаторов, в работе третьей смены форума, названной "Новые русские сезоны" и совмещающей классическое искусство и новейшие технологии, приняли участие около 300 человек из 60 регионов России, они занимались в арт-школах классической музыки, балета и цифровизации искусства.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.