Исполнители из 25 регионов России выступили на благотворительном концерте "Тавриды"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Благотворительный концерт, в котором приняли участие представители 25 регионов России, прошел в понедельник на площадке арт-кластера "Таврида", собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим от ливней и подтоплений в Крыму, сообщили в пресс-службе.

"Молодые музыканты исполнили произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Рейнгольда Глиэра, Луиджи Ардити, Арама Хачатуряна, Сергея Прокофьева и Андрея Петрова. В концерте участвовали 80 исполнителей из 25 регионов России. <...> Благотворительные взносы делали зрители онлайн-трансляции концерта и гости мероприятия на площадке арт-кластера "Таврида". Сбор пожертвований продолжается, средства будут переданы городским администрациям Керчи и Ялты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, благотворительный концерт симфонического оркестра резидентов арт-кластера "Таврида" прошел вечером в понедельник на площадке арт-кластера в Крыму. Его художественным руководителем и главным дирижером выступил лауреат премии "Грэмми", известный музыкант Юрий Башмет. "Искусство должно нести людям счастье. И очень важно, что сегодняшним концертом мы можем поддержать два замечательных города - Керчь и Ялту, которые совсем недавно пострадали от стихии", - приводит слова Башмета пресс-служба.

Уточняется, что концерт прошел под открытым небом на берегу Черного моря и стал итогом арт-школы классической музыки, в которой участвовали музыканты, дирижеры, композиторы, оперные и камерные певцы, менеджеры в сфере академического искусства. Также он транслировался онлайн.

Кроме того, добавили в пресс-службе, перед началом концерта на территории "Тавриды" была открыта звезда с именем Юрия Башмета - она стала частью одного из главных арт-объектов площадки "Маяк". "Юрий Башмет уже несколько лет является творческим наставником участников "Тавриды". В 2020 году он стал обладателем премии "Легенды Тавриды", учрежденной творческой молодежью для своих учителей", - отметили в оргкомитете.