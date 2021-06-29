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Представители сферы культуры и бизнеса примут участие в первом заседании форума "Аполло"

В рамках заседания состоятся выступление молодых музыкантов, выставка художника-импрессиониста Михаила Юсупова, а также презентация музея истории фортепиано

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заседание Международного форума "Аполло", на котором деятели культуры и представители бизнеса обсудят вопросы сотрудничества, впервые пройдет во вторник в московской усадьбе Муравьевых-Апостолов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Известные деятели культуры встретятся с представителями бизнес-сообщества и политиками, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодействия с целью поддержки молодых талантов и новых культурных проектов", - сказали в пресс-службе.

Форум был учрежден Третьяковской галереей и фондом поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" при поддержке Министерства культуры России. Он создан как постоянная независимая площадка для общения руководителей музейного сообщества и деятелей культуры с представителями бизнеса и власти в разных форматах. Планируется, что его проведение станет ежемесячным.

Ожидается, что гостей открытия форума поприветствует министр культуры России Ольга Любимова и сопредседатели форума генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и председатель совета фонда "Мост искусств" Ханс-Йоахим Фрай. К участию приглашены также президент Российского книжного союза Сергей Степашин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель казначейства РФ Роман Артюхин и глава Сбербанка Герман Греф.

Программа первого заседания подразумевает выступление молодых музыкантов, выставку художника-импрессиониста, академика Международной академии творчества, члена Творческого союза художников России Михаила Юсупова, а также презентацию музея истории фортепиано.

Теги
Артюхин, Роман ЕвгеньевичРоссияТрегулова, Зельфира ИсмаиловнаСтепашин, Сергей ВадимовичГреф, Герман ОскаровичШвыдкой, Михаил ЕфимовичЛюбимова, Ольга Борисовна
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