Экспозицию "Музейные маршруты России" открыли в выставочном центре Тульского кремля

ТУЛА, 29 июня. /ТАСС/. Выставку "Музейные маршруты России", на стендах которой представлена информация об основных музеях и достопримечательностях регионов Центрального федерального округа (ЦФО), открыли во вторник в Тульском кремле. Экспозиция является частью одноименного проекта Минкультуры РФ, направленного на развитие и продвижения музеев, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на церемонии открытия.

"Это выставка ресурсов музеем Центрального федерального округа <...> Мы не разделяем в проекте музеи по их ведомственной принадлежности либо уровню их учредителей, для нас федеральные музеи, региональные музеи, частные, ведомственные, корпоративные - все музеи равны. Они все представляют чрезвычайный интерес, и мы делаем все, чтобы создать новые ресурсы для их продвижения в России", - сказала Манилова.

Экспозиция оформлена в виде стендов, на которых представлены данные о ведущих музеях регионов ЦФО. В их числе - государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (Калужская область), историко-культурный и природный музей-заповедник "Хмелита" (Смоленская область), военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" (Белгородская область) и ряд других. Всего в ЦФО расположено 426 музеев, в том числе федеральных.

Манилова отметила, что выставка "Музейные маршруты России" являются частью одноименного проекта Министерства культуры РФ, он ориентирован на распространения лучших практик привлечения туристов и поиск современных подходов к популяризации музее, повышения спроса на них. "Важно сегодня понять нам вместе музейному сообществу вместе с экспертами в сфере туризма, развития территорий, маркетинга, какие инструменты продвижения сегодня работают, а какие устарели, что делать в соцсетях, как нужна информационная продукция для продвижения музеев", - отметила Манилова.

Проект "Музейные маршруты России" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Он представляет собой цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленных на развитие и продвижение отечественных музеев. На них эксперты обсуждают вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты. Мероприятия в рамках проекта ранее прошли в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Калуге.