На выставке в Екатеринбурге представили серебряные изделия Фаберже и часы XVII-XX веков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Уникальные изделия из серебра фирм Карла Фаберже, Ивана Хлебникова и собрание старинных часов из коллекции Александра Козлова - самой крупной на Урале - представили во вторник в музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Мы впервые увидим артефакты, которые никогда практически не выставлялись в таком объеме, это все высочайшего качества. Впервые мы работаем с антикварным центром. И это была очень напряженная работа, потому что был цейтнот, было мало времени, но необходимо было оформить все так, как это необходимо по закону", - сказала на церемонии открытия выставки директор музея Наталья Ветрова.

На выставке "Время серебра" посетители смогут увидеть как фабричные, так и авторские изделия из серебра, в том числе экспонаты от эпохи древних греков и персов до наших дней. На экспозиции представлены изготовленные из серебра браслеты, иконы, монеты, подносы, а также фамильные изделия.

"Нужно сказать, что жизнь музея всегда была интересна для посетителей: здесь выставлялись и частные коллекции флоры и фауны, и коллекции подносов, оружия, невьянская икона. Музей всегда жил яркой и интересной творческой жизнью <...> Через историю серебра мы с вами увидим очень много интересных иллюстраций, изображающих историю российского государства", - отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Кроме того, вторая часть экспозиции включает в себя собрание часов из коллекции Александра Козлова. Он продолжил коллекцию своего отца, который еще с юности увлекся собиранием часов.

Свердловский областной краеведческий музей был учрежден по инициативе уроженца Швейцарии Онисима Клера в начале 1871 года в составе Уральского общества любителей естествознания в Екатеринбурге. В 2021 году музей отмечает 150-летний юбилей.