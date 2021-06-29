Международный форум "Аполло" планируют проводить пять-шесть раз в год

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заседания международного форума "Аполло" с участием деятелей культуры и представителей бизнес-сообщества планируют проводить пять-шесть раз в год. Об этом на первом заседании в московской усадьбе Муравьевых-Апостолов сообщил сопредседатель форума, председатель совета фонда "Мост искусств" Ханс-Йоахим Фрай.

"Важность диалога между культурой и бизнесом - это причина, почему мы здесь сегодня, чтобы далее пять-шесть раз в год собираться и обсуждать вместе в неформальном диалоге роль культуры, креативности, эмоций, традиций, современного цифрового мира, изобразительного искусства, танца, оперы, но в рамках музейного клуба "Аполло", - сказал он.

Фрай рассказал, что название "Аполло" было выбрано как символ красоты, красивых вещей в жизни. Форум создан как постоянная независимая площадка для общения руководителей музейного сообщества и деятелей культуры с представителями бизнеса и власти.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что поддержка государства важна для развития культуры, но при этом нельзя недооценивать вклад спонсоров. "Все живое рождается в каких-то дружеских встречах. Самое интересное происходит не потому, что есть тот или иной фонд, а потому, что людям интересно вместе попробовать что-то сделать", - сказал он.

Сопредседатель форума, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заметила, что важность инициативы объединения культуры и бизнеса обусловливается новыми вызовами, перед которыми ранее не стоял никто. Относительно самой галереи директор рассказала, что попечители и партнеры музея помогают осуществлять все масштабные выставочные проекты, которые Третьяковская галерея сделала за последнее десятилетие, все выставки, инициированные за рубежом, а также издательские, образовательные и инклюзивные программы.

Форум был учрежден Третьяковской галереей и фондом поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" при поддержке Министерства культуры России.