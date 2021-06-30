Пушкинский музей запускает проект по исследованию троянских золотых кладов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина проведет масштабный проект по изучению золотых кладов древней Трои, хранящихся в коллекции музея. Об этом сообщила директор музея Марина Лошак на пресс-конференции в среду.

"Мы приступаем с нашими партнерами - золотодобывающей компанией "Полюс" - к новому этапу изучения этой коллекции. Мне самой все это кажется невероятно захватывавшим, потому что я еще не знаю, что будет в результате. И никто из нас не знает", - сказала Лошак.

В коллекцию Пушкинского музея входят 259 предметов из 13 кладов, обнаруженных предпринимателем Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1873 году, а также в 1878-1890 годах. Директор музея подчеркнула, что в 2022 году будет отмечаться 200-летний юбилей со дня рождения Шлимана. "Мне кажется, будет очень здорово, если к этому времени мы уже получим результаты. <…> Это самое важное, что можно сделать для его памяти", - подчеркнула Лошак.

По словам заведующего отделом реставрации и консервации музея Игоря Бородина, первый этап исследования будет состоять из двух частей. "До конца июня мы планируем провести цифровую съемку отобранных 65 предметов, а с середины сентября начать изучение состава металлов, из которых эти предметы были изготовлены. Предварительный окончательный результат первого этапа надеемся представить в конце ноября - начале декабря", - рассказал он.

В ходе проекта будет изучена в том числе малая диадема, состоящая из множества мелких и мельчайших деталей. Исследователи смогут узнать, как диадема использовалась - украшала стоящую в святилище скульптуру, служила элементом погребального инвентаря или венчала представительницу элиты.

К началу августа будет запущен специальный сайт, на котором любой желающий сможет следить за ходом исследований. Будет также снято несколько мини-фильмов о процессе работы с комментариями экспертов. Как пояснил заведующий отделом искусства и археологии Античного мира ГМИИ им. А. С. Пушкина Владимир Толстиков, специалисты предварительно уверены в подлинности предметов, но исследования дадут основания утверждать это достоверно.

О кладах

С 1881 года 19 кладов, найденных Шлиманом, хранились в Берлине, в них входят различные украшения, сосуды, антропоморфные фигурки, топоры-молоты, изделия из горного хрусталя. Предметы из 13 кладов, преимущественно изделия из драгоценных металлов и камня, попали в Россию после Второй мировой войны. В Пушкинский музей были направлены 260 предметов из золота, электра, серебра, горного хрусталя, а 414 предметов из бронзы и керамики были переданы Государственному Эрмитажу.