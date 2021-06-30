Любимова считает, что "Пушкинская карта" приобщит молодежь к учреждениям культуры

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Создание финансового инструмента "Пушкинская карта" для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет приобщит их к посещению учреждений культуры. Об этом заявила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Планируется, что воспользоваться картой можно будет с сентября - декабря 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей.

"Сегодня мы видим, как афиша культурных мероприятий пополняется все новым качественным контентом, востребованным у молодежи. "Пушкинская карта" дает такую возможность. И этот новый финансовый инструмент привлечет внимание еще большего количества молодых ребят в возрасте от 14 до 22 лет к интересным проектам наших учреждений и станет прекрасной возможностью приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны", - сказала Любимова журналистам.

Министр культуры подчеркнула, что новая инициатива станет как еще одной мерой поддержки для всех типов учреждений культуры в непростой период пандемии коронавируса, так и большим вызовом в их работе.