{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ

Любимова считает, что "Пушкинская карта" приобщит молодежь к учреждениям культуры

Воспользоваться картой можно будет с сентября - декабря 2021 года и в следующем году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Создание финансового инструмента "Пушкинская карта" для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет приобщит их к посещению учреждений культуры. Об этом заявила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

На эту тему
Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году
Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Планируется, что воспользоваться картой можно будет с сентября - декабря 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей.

"Сегодня мы видим, как афиша культурных мероприятий пополняется все новым качественным контентом, востребованным у молодежи. "Пушкинская карта" дает такую возможность. И этот новый финансовый инструмент привлечет внимание еще большего количества молодых ребят в возрасте от 14 до 22 лет к интересным проектам наших учреждений и станет прекрасной возможностью приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны", - сказала Любимова журналистам.

Министр культуры подчеркнула, что новая инициатива станет как еще одной мерой поддержки для всех типов учреждений культуры в непростой период пандемии коронавируса, так и большим вызовом в их работе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФЛюбимова, Ольга Борисовна
СМИ: картина Гейнсборо "Мальчик в голубом" вернется в Лондон спустя 100 лет
Посетители Национальной галереи Лондона смогут увидеть полотно с 25 января по 15 мая 2022 года
СМИ: картина Гейнсборо "Мальчик в голубом" вернется в Лондон спустя 100 лет
Читать полностью