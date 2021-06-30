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СМИ: картина Гейнсборо "Мальчик в голубом" вернется в Лондон спустя 100 лет

Посетители Национальной галереи Лондона смогут увидеть полотно с 25 января по 15 мая 2022 года
Картина "Мальчик в голубом" (1770) Томаса Гейнсборо (в центре) Jose Gil/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Картина "Мальчик в голубом" (1770) Томаса Гейнсборо (в центре)
© Jose Gil/Shutterstock/FOTODOM

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Картина "Мальчик в голубом" (1770) кисти классика британской живописи Томаса Гейнсборо (1727-1788) временно вернется в Национальную галерею Лондона спустя 100 лет. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

Как указывает издание, полотно принадлежало герцогу Вестминстерскому до того, как век назад за $728 тыс. его приобрел американский железнодорожный магнат Генри Хантингтон, коллекционировавший произведения искусства. С тех пор картина выставлялась в музее-библиотеке Хантингтона в штате Калифорния.

Посетители Национальной галереи смогут увидеть картину с 25 января по 15 мая 2022 года.

Гейнсборо - один из самых известных британских портретистов. Созданные им многочисленные полотна современников украшают стены не только большинства британских картинных галерей, но и значительного числа усадеб страны. Среди наиболее известных его творений - портрет миссис Мэри Грэм (1775) и картина "Дама в голубом" (около 1780). Любопытно, что Гейнсборо вначале был пейзажистом, но затем сменил жанр, поскольку создание портретов приносило намного больший доход.

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