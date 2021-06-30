В Москве объявили победителей конкурса молодых поэтов "Филатов-Фест"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лауреатов конкурса Всероссийского фестиваля молодой поэзии "Филатов-Фест" объявили в среду в Москве. Имя победителя назвал председатель жюри, глава Фонда Достоевского, писатель Игорь Волгин.

"Мне понравились многие стихи сегодня <…>, но победитель у нас один. И я, сделав некоторую интригующую паузу, назову его имя. Это москвич Владимир Хохлов", - сказал Волгин.

Приз зрительских симпатий получила Ирина Кадочникова из Ижевска. "Конечно, должны зрители решать. Жюри профессиональное решает, оно выбирает самого сильного, самого главного поэта. Но поэзия она для народа и, на мой взгляд, это главный приз, один из главных. А может быть и самый важный", - отметил президент Российского союза писателей, основатель порталов Стихи.ру и Проза.ру Дмитрий Кравчук, вручая ей награду.

Отдельной премии под названием "Поехали" в номинации для попавших в лонг-лист авторов, представивших произведения на тему полета первого человека в космос, была удостоена Наталья Непорада из города Елизово.

В конкурсе приняли участие более 2,4 тыс. авторов в возрасте до 35 лет из всех регионов России, в финал вышли 16 авторов. Как отметил председатель жюри Волгин, с каждым годом финал конкурса становится все более интересным. "Я уже не в первый раз вручаю премию "Филатов-Фест", но что-то происходит. Наша действительность с каждым годом становится все менее поэтичной. <…> А вот "Филатов-Фест" с каждым годом все лучше и лучше. Потому что сегодняшний марафон и заключительное действо гораздо сильнее, мне так показалось, чем в прошлом году", - заявил он.

Всероссийский фестиваль молодой поэзии посвящен памяти актера, режиссера, драматурга и поэта Леонида Филатова. Он проводится с 2014 года и призван привлечь внимание к культурному наследию Филатова, а также "стать движущей силой, направленной на выявление молодых талантливых поэтов во всех регионах России".