"Хор Турецкого" продолжил европейский марафон "Песни Победы" концертом в Словении

ЛЮБЛЯНА, 30 июня. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano продолжили традиционный музыкальный марафон "Песни Победы" выступлением на площади Нови Трг в центре столицы Словении. Как передает корреспондент ТАСС, песни военных лет прозвучали в среду вечером в присутствии нескольких сотен зрителей, обладающих иммунитетом к коронавирусу, в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий Словении.

"Все наши артисты обладают антителами, либо привиты, вакцинация - единственный способ обезопасить себя и окружающих людей. Мы все живем в мире, в котором надо объединяться, а лучше - дружить, понимать друг друга. Именно от доверия зависит дальнейший мир на нашей планете, а такие музыкальные акции создают больше доверия, чем речи дипломатов", - отметил в беседе с ТАСС после концерта художественный руководитель и продюсер коллективов Михаил Турецкий.

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2018, 2019 и 2020 годах при поддержке правительства Москвы, МИД и Минкультуры РФ концерты песенного марафона состоялись за рубежом на центральных столичных площадях в 14 странах, собрав более 1 млн участников и 15 млн онлайн-зрителей.

Инициаторами проходящих гастролей стали зарубежные партнеры российских музыкальных коллективов. Проект "Песни Победы" поддержали МИД РФ и правительство Москвы.

Турне 2021 года проходит под девизом "Музыка во имя мира и здоровья" в силу продолжающейся пандемии коронавируса Коллективы уже посетили с гастролями Болгарию, Венгрию, Румынию, Словакию и Хорватию, также запланировано выступление в Австрии.