Петербургская филармония завершит сезон, посвященный своему 100-летию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Первый юбилейный сезон Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, посвященный ее 100-летию, завершится в четверг выступлением Заслуженного коллектива России академического филармонического оркестра. Это будет одновременно и завершением XV Международного фестиваля "Музыкальная коллекция".

Под управлением народного артиста России Николая Алексеева прозвучит Вторая симфония Сергея Рахманинова. Солистом выступит российский пианист с мировым именем Борис Березовский, который исполнит с оркестром Концертную фантазия Петра Чайковского - одно из самых необычных произведений композитора в этом жанре.

"Мы завершаем первый из двух сезонов, посвященных 100-летию со дня основания старейшей концертной организации России. Благодаря содействию Министерства культуры РФ нам удалось открыть границы, закрытые пандемией, чтобы у нас выступили выдающиеся зарубежные музыканты", - сказал корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Среди них - швейцарский маэстро Шарль Дютуа, американская певица Джойс ДиДонато и скрипач из этой страны Джошуа Белл, австрийский пианист Рудольф Бухбиндер и его молодой французский коллега Люка Дебарг. Большими событиями сезона были гастроли Госоркестра России имени Евгения Светланова под руководством Владимира Юровского и выступление Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева.

В рамках фестиваля "Музыкальная коллекция" 12 июня, в день 100-летия со дня основания Петроградской филармонии, в Большом зале была повторена программа того первого концерта из произведений Петра Чайковского. Циклом концертов отметил свое 90-летие второй филармонический коллектив - Академический симфонический оркестр, чья история отмечена героическими событиями.

О юбилейном сезоне

Как сообщил Евгений Петровский, новый сезон по традиции откроется в день рождения Дмитрия Шостаковича - 25 сентября. И его главным событием станет в декабре XXI Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств" под художественным руководством основателя этого праздника народного артиста СССР Юрия Темирканова.

"Еще не все звезды подтвердили свое участие в этом фестивале, поэтому их полный список мы объявим позднее", - сказал заместитель худрука, добавив, что отдельным событием праздника станет гала-концерт при участии друзей филармонии.

Уже в начале сезона Андраш Шифф впервые выступит в двух качествах - как пианист и как дирижер. С сольными концертами в филармонии ждут пианиста Григория Соколова, латвийскую оперную певицу Элину Гаранча. В числе участников юбилейного сезона - дирижеры с мировым именем Зубин Мета (Индия), Кристоф Эшенбах из Германии, итальянский маэстро Даниэле Гатти.