Международный фестиваль театров кукол открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль театров кукол открывается в четверг в Петербурге как новый творческий проект, который каждый год будет проходить в другом городе. Первой его площадкой станет Большой театр кукол, который уже накопил фестивальный опыт, ежегодно проводя в своих стенах БТК-фест.

Фестиваль, организованный при финансовой поддержке Министерства культуры России, открывает кукольникам нового поколения простор для творческого высказывания.

"Цель фестиваля - в том, чтобы дать возможность молодым людям заявить о себе. Нам это кажется очень важным в данной ситуации, когда мы должны заботиться о нашем выживании, сохранении некоего нашего культурного наследия... И в этом смысле мы четко и определенно обозначили наш вектор: молодые люди, которые что-то пытаются сказать не так, как мы, а по-другому, неожиданно, странно и, как мы надеемся, актуально", - сказал на пресс-конференции перед открытием художественный руководитель фестиваля, лауреат "Золотой маски" и "Золотого софита" Руслан Кудашов.

Он считает, что за последние 25 лет театр кукол пережил бурное развитие на разных направлениях - от традиции до авангарда. "И все накопленное за четверть века образовало некую волну, которая должна немножко осесть и дать дорогу чему-то новому, но чему именно, мы пока не в силах предугадать", - признался Кудашов.

Основную часть фестивальной программы составляют работы его учеников, которых он обучает в режиссерской мастерской РГИСИ, и эксперименты выпускников и студентов РАТИ-ГИТИСа его московского коллеги Бориса Константинова.

Что покажут куклы

Всю первую неделю июля Большой театр кукол силами молодых режиссеров, актеров, художников, драматургов и продюсеров превратится в пространство, непрерывно наполненное событиями. Основа фестиваля - 17 постановок для всех возрастов: начиная со спектакля Екатерины Ложкиной "Мама и я" (Ульяновский театр кукол), рассчитанного на детей от года, до спектакля "Зависть" Михаила Кулишкина по истории Юрия Олеши для зрителей старше 18 лет.

Помимо спектаклей по документальным, биографическим и классическим произведениям, зрителей ждет показ фильма об учебе и закулисье театра кукол "Живой план", мастер-классы по покадровой анимации и теневому театру, организованные совместно с магазином "Во весь голос", обсуждение постановок с театральными критиками и конференция "Театр актуальных кукол. Перспективы развития", становящаяся диалогом между практиками, директорами и художественными руководителями разных театров кукол.

Фестиваль представит спектакли из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Ульяновска и лекцию французского драматурга, режиссера и антрополога Валентины Лоссо о новом языке театра кукол на стыке современного искусства и народных гуляний - "новой магии". Молодой корейский кукольник Джун-хюнг Чой представит свой спектакль для взрослых "Don't go" о жизни обитателей причудливого дома, где смешаны реальность и иллюзии. Зрители смогут убедиться, что в театре кукол возможны проекты любых масштабов, а каждый день фестиваля будет заканчиваться открытым обсуждением спектаклей.