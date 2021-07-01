Свердловская филармония даст концерты для студентов осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Программу "Вузовские недели" хотят запустить в начале сентября на базе Свердловской филармонии, у студентов будет возможность пообщаться с дирижером, сообщил ТАСС директор филармонии Александр Колотурский.

""Вузовские недели" - это целая программа, направление в "Открытой филармонии" по работе с вузами города. Мы разработали концептуальные, совершенно новые формы и методы работы со студентами. <...> Пандемия нам помешала запустить проект в сентябре прошлого года. Мы надеемся, что в сентябре этого года уже начнем", - пояснил Колотурский.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе филармонии, "Вузовские недели" - это часть проекта "Открытая филармония", задача которого познакомить публику с классической музыкой. Для студентов будет исполнена музыка из кинофильмов, классические и современные произведения, они смогут проголосовать за понравившиеся композиции и выбрать программу. Участвуют в проекте Уральский федеральный университет, Уральский университет путей сообщения, Аграрный университет, Гуманитарный университет и другие вузы региона.

"Цель такого формата, заинтересовать молодежь в собственном развитии с помощью классического искусства, возбудить интерес и привлечь их в концертный зал. Потому что доказано это влияние на общую духовную составляющую молодого поколения. Очень хотелось, чтобы классическая музыка играла все большую роль", - добавил Колотурский.

Свердловская государственная академическая филармония - одна из старейших в России, в 2021 году она празднует юбилей - 85-летие со дня основания в 1936 году. Филармония включена в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году ее признали "Филармонией года" в России. В городах Свердловской области работают семь филиалов концертного зала и виртуальный концертный зал, в сезоне проводится более 5 тыс. концертов.

Проект "Открытая филармония" объединяет различные формы встреч с публикой, которые дают возможность ближе познакомиться со Свердловской филармонией и музыкой, которая в ней звучит. В рамках проекта проходят образовательные лекции, творческие встречи в формате public-talk и экскурсии.