Центр "Эрмитаж-Урал" открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" состоялось в Екатеринбурге.

Изначально центр планировалось открыть в ноябре 2020 года, однако из-за пандемии сроки были перенесены.

"Большая радость, что 80-летняя связь сохранилась между Эрмитажем, между Екатеринбургом, <...> и что открывается такое пространство - современное, яркое, притягательное для молодежи, где будет возможность каждому приходить: малышам в первой половине дня заниматься, более старшим [ребятам] приходить на лекции, слушать. Большая радость, что параллельно появляется идеальное пространство фонда хранения. Мы знаем, как долго наши музейщики ждали такого уровня, как долго ждали реставраторы", - сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на церемонии открытия.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что проект "Эрмитаж-Урал" реализовывался не один год, на возведение центра было потрачено более 500 млн рублей. "Сегодня Екатеринбург получил шикарный объект исторического наследия", - отметил глава региона.

"Эрмитаж-Урал" размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. В июне в город доставили около 80 работ французских художников и скульпторов из собрания Государственного Эрмитажа. В состав экспозиции будут включены картины Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара. Экспозиция, состоящая из 22 скульптур, 42 картин художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов, разместится на первом этаже "Эрмитаж-Урала".

Об истории Эрмитажа на Урале

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов. Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч.