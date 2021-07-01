Пиотровский пообещал показать на Урале все экспонаты Эрмитажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж сможет постепенно показать практически все свои экспонаты на временных выставках, которые будут меняться каждые полгода в открывшемся в Екатеринбурге центре "Эрмитаж-Урал". Об этом сообщил на открытии уральского центра генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Каждые шесть месяцев будут меняться замечательные выставки, и в течение нескольких десятилетий каждый житель Екатеринбурга и Урала сможет увидеть весь Эрмитаж. Надо сказать, чтобы увидеть весь Эрмитаж в Петербурге, тоже нужно несколько десятилетий", - сказал Пиотровский.

"Эрмитаж-Урал", который открылся 1 июля в Екатеринбурге, размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. В июне в город доставили около 80 работ французских художников и скульпторов из собрания Государственного Эрмитажа. В состав экспозиции будут включены картины Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара. Экспозиция, состоящая из 22 скульптур, 42 картин художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов, разместится на первом этаже центра.

Об истории Эрмитажа

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.