Минкультуры разрабатывает программу развития реставрационной отрасли в стране

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разрабатывает программу развития реставрационной отрасли в стране. Участие в ее подготовке примут крупные реставрационные центры, сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

"Мы знаем, что и здесь [в Екатеринбурге] сохранились уникальные специалисты. Много сегодня говорили о том, что больше хочется молодых специалистов, чтобы была возможность поделиться тем, что есть у нас сейчас, этим опытом, этими знаниями с молодыми ребятами. <…> У министерства культуры появляется центр компетенции реставрационной отрасли, <…> чтобы вместе создать программу развития отрасли, как дальше нам продвигаться", - сказала Любимова.

Министерство объединило ресурсы подведомственных учреждений, на базе которых создан центр компетенций реставрационной отрасли. В его состав входят Межобластное научно-реставрационное художественное управление, объединяющее более 600 реставраторов, Центральные научно-реставрационные проектные мастерские, Музей "Кижи", где успешно работает учебно-методический центр по деревянному зодчеству с лучшими на сегодняшний день специалистами в этой области, а также Росгосэкспертиза, занимающаяся вопросами ценообразования и методического сопровождения.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, это работа обеспечит комплексный подход для развития реставрационной отрасли, решит вопросы подготовки квалифицированных кадров, аттестации специалистов, лицензирования организаций, нормативного регулирования и методической поддержки. За счет повышения кадрового потенциала значительно возрастет качество и эффективность проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия.