Свыше 20 фильмов из более чем десяти стран покажут на Венском фестивале в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Более 20 музыкальных фильмов из более чем десяти стран покажут на XII Венском фестивале в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля в четверг. Фестиваль открылся 1 июля живым гала-концертом звезд оперы Большого и Мариинского театров.

"За 24 дня покажут 27 фильмов. <…> Это эксклюзивная совершенно продукция, и увидеть ее больше нигде нельзя", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль продлится до 24 июля, на мероприятии представят произведения более чем из десяти стран, в том числе из Италии, Германии и Испании. Все произведения покажут впервые, открылся фестиваль живым концертом звезд оперы Большого и Мариинского театров.

Вход на зрительскую площадку Венского фестиваля доступен только 500 зарегистрировавшимся зрителям из-за ограничений, введенных в пандемию.

Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге создали по аналогии с мероприятием, ежегодно проходящим с 1991 года в столице Австрии. В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов организуют каждое лето с 2010 года. Фестиваль проходит при поддержке почетного консула Австрии в Екатеринбурге Андрея Козицына, Австрийского культурного форума, Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина и администрации Екатеринбурга.