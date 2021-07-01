Власти Москвы считают, что "Пушкинская карта" поможет в анализе работы учреждений культуры

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что "Пушкинская карта" поможет в анализе работы культурных учреждений. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на Московском урбанистическом форуме.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Планируется, что воспользоваться картой можно будет с сентября - декабря 2021 года и в следующем году. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей.

"Вчера было объявлено президентом о появлении "Пушкинской карты". Я думаю, что "Пушкинская карта" больше поменяет ситуацию, и это только первые шаг. Мы получаем огромные возможности и ресурс для многих направлений и не только для тех, для которых она объявлена. Даже в обычном анализе работы учреждений", - сказал Кибовский.

По его словам, например, в определенном районе открыт молодежный центр. Но за три месяца по "Пушкинской карте" в него никто за три месяца не купит билета. "Это значит, надо менять либо название центра, либо репертуар", - сказал Кибовский.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте. ТАСС выступает информационным партнером Московского Урбанистического форума.