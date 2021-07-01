Mujuice выступит на фестивале "Архстояние"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Музыканты Mujuice, Синекдоха Монток, Kymatic, Миша Мищенко и другие выступят в рамках музыкальной программы Международного фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Фестиваль "Архстояние" анонсировал масштабную музыкальную программу. В Никола-Ленивце выступят Mujuice, Синекдоха Монток, Kymatic, Миша Мищенко и другие", - сказали в пресс-службе.

Пространство арт-парка Никола-Ленивец будет разделено на четыре музыкальные сцены, каждая из которых будет резонировать с конкретным отдельно взятым местом арт-парка. На основной сцене состоится электронный перформанс от Mujuice и выступление группы Kymatic.

В "Ротонде" перед гостями фестиваля выступит композитор Миша Мищенко, авангардная пианистка и певица Ксения Федорова, композитор и поэт Кирилл Широков и пианист Дмитрий Баталов. Гитарный соло исполнитель "Синекдоха Монток" сыграет на сцене "100 костров". А танцевальную площадку организует команда московского музыкального лейбла Leveldva.

Фестиваль "Архстояние" пройдет с 23 по 25 июля 2021 года в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Тема этого года - "Личное".

Работы представят главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художник Владимир Наседкин и победители открытого конкурса Василиса Прокопчук и Евгения Брагина. Гости смогут принять участие в параллельной программе, где на совместном с Музеем AZ перформансе "Рисуем лично" их портреты в разных техниках нарисуют современные классики: Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов.