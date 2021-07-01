Фестиваль Lollapalooza в Берлине отменили

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Традиционный музыкальный фестиваль Lollapalooza в Берлине не состоится второй год подряд из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организаторов мероприятия.

"В связи с действующими ограничениями мы с большой печалью должны подтвердить, что Lollapalooza Berlin 2021 отменяется", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что до последнего момента организаторы делали все возможное, чтобы музыкальный фестиваль состоялся в текущем году. Однако эпидемическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не позволяет провести мероприятие в привычном формате.

Вместе с тем подчеркивается, что организаторы надеются, что музыкальное событие состоится в 2022 году. Кроме того, все билеты, приобретенные на фестиваль в текущем году, остаются действительными и могут быть использованы при посещении фестиваля в следующем году. Более подробная информация, как уточняется в сообщении, будет распространена позднее.

Lollapalooza Berlin - это двухдневный музыкальный фестиваль, проводимый в столице Германии. Мероприятие является аналогом знаменитого ежегодного четырехдневного фестиваля Lollapalooza в чикагском Грант-парке, на котором выступают музыкальные группы, играющие в стилях хеви-метал, хип-хоп и панк-рок. Само слово Lollapalooza, имевшее хождение в США начиная с конца ХIХ века, означает "нечто необычное".

В Европе Lollapalooza впервые стартовал в сентябре 2015 года на территории бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф. Позже места проведения фестиваля несколько раз менялись.