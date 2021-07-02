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В МХАТ имени Горького не видели письма Дорониной с просьбой уволить худрука

Ранее в СМИ появилась информация, что президент театра написала такое письмо президенту РФ Владимиру Путину

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени М. Горького не видел письма президента театра Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТ Эдуарда Боякова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе театра в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР и бывший худрук МХАТ имени Горького Доронина написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. В нем она просит уволить нынешнего худрука Боякова. Комментарий Дорониной ТАСС получить не удалось.

"Мы не видели письма Татьяны Васильевны Дорониной и не знаем, было ли оно направлено президенту РФ В. В. Путину. Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ", - говорится в комментарии театра.

В противном случае, отмечают там, Доронина давно бы приехала в театр и приступила бы к своим обязанностям президента.

"Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры. И нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах", - добавили в театре.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина была художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.

Теги
РоссияДоронина, Татьяна ВасильевнаБояков, Эдуард Владиславович
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