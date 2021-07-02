В МХАТ имени Горького не видели письма Дорониной с просьбой уволить худрука

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени М. Горького не видел письма президента театра Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТ Эдуарда Боякова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе театра в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР и бывший худрук МХАТ имени Горького Доронина написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. В нем она просит уволить нынешнего худрука Боякова. Комментарий Дорониной ТАСС получить не удалось.

"Мы не видели письма Татьяны Васильевны Дорониной и не знаем, было ли оно направлено президенту РФ В. В. Путину. Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ", - говорится в комментарии театра.

В противном случае, отмечают там, Доронина давно бы приехала в театр и приступила бы к своим обязанностям президента.

"Татьяна Васильевна не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры. И нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах", - добавили в театре.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина была художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.