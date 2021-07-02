В Ярославле откроется выставка, посвященная арт-сообществу "Шар и крест"

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Ярославский художественный музей (ЯХМ) 15 июля представит выставку современного искусства "Игра в крестики нолики или опыт создания коллекции за один год", посвященную арт-сообществу "Шар и крест", которое появилось в Facebook во время самоизоляции в 2020 году. В экспозиции будет представлено не менее 200 работ участников сообщества, сообщил ТАСС автор проекта, коллекционер и издатель Юрий Петухов.

В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса коллекционер и галерист Максим Боксер создал в Facebook группу "Шар и крест" для поддержки художников. Сообщество стало площадкой, где художники выставляли работы по доступным ценам, их без посредников приобретали коллекционеры современного искусства, а также другие художники. Одно из правил группы - художник, продав три свои работы, должен был купить одну у кого-то из коллег. За год работы группы было продано примерно 25 тыс. работ, возникло уникальное арт-сообщество.

"Идея этой выставки - демонстрация возможностей, которые современный мир дает и художникам, и коллекционерам. Выставка откроется 15 июля, она будет состоять в основном из работ, которые приобрел лично я, это будет основа экспозиции. Но каких-то авторов я не смог купить или не покупал осознано. И для этого проекта, чтобы показать, какой это массив и разнообразие материала, я обратился к ряду коллекционеров с просьбой дать мне отдельных авторов", - сказал Петухов.

По его словам, в экспозицию войдут работы коллекционеров из России и Франции. В каталог вошли работы 152 авторов, более 450 произведений. Как рассказал Петухов, в ЯХМ будет представлено не менее 200 произведений - это живопись, графика и несколько фотографий.

"Среди авторов будут известные современные российские художники - и Айдан Салахова, и Влад Монро. И совсем молодые художники, которые набрали вес - например Тася Короткова", - сказал Петухов.

Ярославский художественный музей - крупнейший музей искусств в российской провинции. Музею более 100 лет, он объединяет пять памятников архитектуры в трех населенных пунктах региона, в его собрании более 80 тыс. произведений. На базе ЯХМ работает Культурно-выставочный центр Русского музея, он открылся 29 августа 2017 года.