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В МХАТ им. Горького надеются лично обсудить планы театра с Татьяной Дорониной

В СМИ ранее появилась информация, что народная артистка СССР написала письмо Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр и уволить нынешнего худрука

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени М. Горького рассчитывает на личную встречу с президентом театра Татьяной Дорониной для обсуждения планов театра. Об этом сообщил журналистам врио директора театра Олег Михайлов в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР и бывший худрук, а теперь президент МХАТ имени Горького Доронина написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. В нем она просит уволить нынешнего худрука Боякова. В пресс-службе сообщили, что письмо в театр не поступало, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле письма также не получали и вмешиваться в ситуацию не планируют.

"Мы работаем в том режиме, в котором должен работать театр. И не можем ждать, пока президент театра включится в работу. Мы пытаемся наладить контакт с Татьяной Васильевной - нам крайне необходимо встретиться на любой территории, чтобы лично обсудить все вопросы. Надеемся, что президент театра все-таки выйдет на связь", - цитируют Михайлова в пресс-службе театра.

Как считают в театре, опубликованное в СМИ письмо Дорониной - элемент информационной кампании, направленной против МХАТ. "Тон письма и выражения, которые в нем используются, совершенно не характерны для Татьяны Васильевны. Кроме того, она в последнее время не только не появляется в театре, но и не выходит на люди. Мы беспокоимся о ней и считаем, что президентом МХАТ манипулируют", - добавили в театре. Комментариями Дорониной ТАСС пока не располагает.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.

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Доронина, Татьяна Васильевна
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