Театр "Кремлевский балет" покажет "Аленький цветочек" в два сеанса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Театр "Кремлевский балет" дважды покажет спектакль "Аленький цветочек" 11 июля, чтобы не переносить его на осень из-за введения в Москве ограничения максимального числа зрителей до 500 человек. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца (ГКД) Константин Ярошевский.

Ранее сообщалось, что ГКД перенесет в связи с ограничениями практически все мероприятия, включая спектакли "Кремлевского балета".

"Мы нашли возможность один из спектаклей - балет "Аленький цветочек" - все-таки провести сейчас, в заявленную дату, 11 июля. Для этого разобьем его на два сеанса - дневной в 12:00 и вечерний в 18:00. Будем оповещать зрителей и предлагать пойти на первый показ, чтобы соблюсти действующие ограничения о допустимом количестве гостей", - рассказал представитель ГКД.

Ранее мэрия Москвы ввела временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек как на открытом воздухе, так и в зданиях. Эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, свободную от COVID-19, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.