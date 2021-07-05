В московском кинотеатре "Художественный" пройдет показ фильма "Земляничная поляна"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Показ фильма "Земляничная поляна" пройдет 14 июля в кинотеатре "Художественный" в Москве. Мероприятие проведут в честь дня рождения выдающегося шведского режиссера Ингмара Бергмана, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе кинотеатра.

"Четырнадцатого июля в 19:00 кинотеатр "Художественный" покажет один из важнейших фильмов в истории мирового кинематографа - драму "Земляничная поляна" Ингмара Бергмана. Показ состоится в день рождения выдающегося шведского режиссера. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что по сюжету 78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пытается проанализировать свою долгую жизнь. "Земляничная поляна" - один из первых фильмов в истории кино, в котором режиссер настолько смело и подробно исследует личное пространство.

"Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале 1958 года. В послужном списке картины - главная награда Берлинского кинофестиваля, номинация на "Оскар" за оригинальный сценарий, "Золотой глобус" за лучший иностранный фильм, премия кинокритиков в Венеции и другие награды", - рассказал собеседник агентства.

По словам программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина, "Земляничная поляна" - один из главных шедевров Бергмана.

Фильм представит Евгения Морейнис - исследователь кино, автор таких изданий, как "Искусство кино", The Village и других, создатель Telegram-канала "Не опаздывайте на трейлеры".