В Екатеринбурге представят мультимедийное пространство об инженере Адриано Оливетти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Выставочное пространство "Вселенная Оливетти. Воплощенная утопия", посетители которого смогут узнать о роли итальянского инженера Адриано Оливетти в истории, откроется в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге 7 июня. Об этом сообщили в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) в понедельник.

Италия была объявлена страной-партнером выставки в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее участие было перенесено на 2021 год.

"Посольство Италии в Москве, Итальянский институт культуры в Москве, фонд MAXXI и Фонд Адриано Оливетти представляют выставку "Вселенная Оливетти: воплощенная утопия". Выставка посвящена истории предприятия Адриано Оливетти и созданной им культуре, которая включала в себя, помимо промышленного проекта, правила стиля, услуги в сфере культуры, обеспечение благосостояния, урбанистическое планирование, а также социологический проект по созданию сообщества", - говорится в сообщении.

Экспозиция включает четыре тематических раздела, каждый из которых раскрывает роль итальянского инженера Адриано Оливетти в истории, с использованием иллюстративного материала, чертежей, оригинальных документов и репродукций.

Кроме того, на выставке будет представлена сеть предприятий и шоу-румов Olivetti, созданных по всему миру крупнейшими архитекторами и дизайнерами.

В 1930-1960-е годы Оливетти благодаря своей фабрике в городе Иврея смог воплотить пейзаж, в котором промышленная и техническая модернизация сочеталась с реорганизацией пространства и четким представлением о связи между фабрикой, городом и его населением.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Около 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.