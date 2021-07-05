Российские социально значимые фильмы получат до 70 млн рублей господдержки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минкультуры РФ утвердило основные принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2021 году. Отечественные картины, затрагивающие социально значимую тематику, могут претендовать на субсидии в размере до 70 млн рублей, следует из приказа ведомства, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Национальные фильмы, получающие государственную поддержку, финансируются исходя из следующих принципов <...> Полнометражные фильмы социально значимой тематики (за исключением фильмов-дебютов) - частичное финансирование из расчета до 70% сметной стоимости производства фильма, но не более 70 млн рублей", - говорится в документе.

Аналогичные условия распространяются на полнометражные картины для детей. Авторские и экспериментальные картины могут получить до 70% стоимости производства в качестве поддержки, но не более 50 млн рублей, фильмы-дебюты - не более 30 млн рублей.

Кроме того, документ предусматривает субсидии в размере до 50 млн рублей для анимационных полнометражных фильмов, анимационных короткометражек (до 350 тыс. рублей за минуту), а также первых серий анимационных сериалов, ранее не получавших господдержки, и анимационных короткометражек-дебютов (до 250 тыс. рублей за минуту). Неигровые фильмы могут получить субсидии в размере от 1,5 до 10 млн рублей.