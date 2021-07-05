Во Франции открылся 75-й Авиньонский театральный фестиваль

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Авиньонский театральный фестиваль в понедельник в 75-й раз начал работу во Франции. Согласно информации администрации, в этом году он будет проходить при соблюдении ряда санитарных ограничений, гостям фестиваля придется носить защитные маски на улицах города.

Во время пресс-конференции организаторы представили будущего директора фестиваля - португальского режиссера Тьягу Родригеша, который сменит нынешнего главу Оливье Пи в следующем году. "Родригеш вступит в должность 1 сентября 2022 года с четырехлетними полномочиями и возможностью продления контракта на один срок", - поясняла дирекция в заявлении.

"Это самый красивый фестиваль в мире", - отметил Родригеш в ходе пресс-конференции, поблагодарив французскую сторону за доверие.

В первый же день фестиваля публике был представлен спектакль "Вишневый сад" по мотивам произведения Антона Чехова. На сцену в этом спектакле вновь вышла знаменитая французская актриса Изабель Юппер, начавшая изучать русский еще в школе. Ранее на этом фестивале Родригеш уже представлял свой спектакль "Антоний и Клеопатра" по пьесе Уильяма Шекспира, который вызвал во Франции большой интерес.

"Я переживаю состояние эйфории, как будто это мой первый фестиваль", - отметил нынешний директор Оливье Пи. По его словам, он рад тому, что проект реализовался, несмотря на коронавирус. При этом, как сообщили организаторы, им уже пришлось отменить спектакль артистов из ЮАР в связи с инфицированием одного из них.