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Иннопром - 2021

Работы российских и итальянских художников о жизни в пандемию представят на Урале

Экспозиция продлится до 8 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Работы российских и итальянских художников, посвященных жизни в период пандемии коронавируса, представят в Екатеринбурге. Выставка "Москва - Рим. 2020. Отражение" открывается во вторник в "Ельцин-центре" в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе "Ельцин-центра".

Италия была объявлена страной - партнером выставки в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее участие было перенесено на 2021 год.

"На выставке "Москва - Рим. 2020. Отражение" представлены избранные работы победителей и участников одноименного конкурса, организованного посольством Италии в России, некоммерческой организацией "Анима (Душа)". Темой работ молодых российских и итальянских художников стала жизнь в период локдауна, изоляции, пандемии, поразившей всю планету", - говорится в сообщении.

Экспозиция, насчитывающая 423 работы, продлится до 8 августа. Участниками конкурса выступили 35 московских и 18 римских художественных школ и лицеев. Три школы российской столицы и три лицея итальянской стали победителями конкурса.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.

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