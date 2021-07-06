Балет в музее и цифровые проекты покажут на фестивале Context. Diana Vishneva

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Девятый Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представит постановку о легенде немецкой хореографии, спектакль по древнему татарскому эпосу, балет в пространстве музея и другие проекты молодых режиссеров и признанных мастеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"В столицах фестиваля - Москве и Санкт-Петербурге - в рамках международной программы будет представлен спектакль-лекция Moving with Pina ("Двигаясь вместе с Пиной") в исполнении Кристианы Морганти: автор и танцовщица посвятит постановку Пине Бауш, в труппе которой работала многие годы, и через собственные воспоминания, истории и ощущения от репетиций расскажет о личности великого немецкого хореографа. Футуристическую постановку Pasionaria ("Пассионария") от испанского коллектива La Veronal и хореографа Маркоса Морау, посвященную развитию человечества, чувствительности и чувственности, также увидят зрители двух городов", - сказали в пресс-службе.

Фестиваль представит премьеры постановок двух хореографов из России. Работа Павла Глухова "Бумажный человек" о развитии человека как антропологического вида будет показана в пространствах ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве и Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Обладатель приза зрительских симпатий и награды лучшему танцовщику Конкурса молодых хореографов 2020 Нурбек Батулла представит проект по татарскому эпосу Nafs ("Эго"), который объединит национальную музыку, современную хореографию, изобразительное искусство и цифровые технологии. Помимо этого, зрители фестиваля увидят постановки, которые были перенесены из программы прошлого года: балеты Алексея Мирошниченко "Шут" и "Шахерезада".

В 2021 году впервые на фестивале пройдет Вечер современной российской хореографии. Его поставят финалисты и победители Конкурса молодых хореографов разных лет. Художественный руководитель фестиваля Диана Вишнева рассказала, что новый формат продолжит основной вектор смотра на поддержку российской современной хореографии.

"Им есть что сказать, они сильно выросли за это время и стали самостоятельными художниками, работающими с крупными российскими театрами. В будущем по тому, какой след они оставят, станут судить о поколении отечественного современного танца XXI века", - приводят ее слова в пресс-службе.

На первом вечере три российских хореографа Эрнест Нургали, Анна Щеклеина и Ольга Лабовкина представят одноактные постановки, подготовленные специально для фестиваля в соавторстве с российскими и зарубежными композиторами, художниками и сценографами с участием региональных танцевальных компаний из Уфы, Воронежа и Казани. В 2021 году Конкурс молодых хореографов не состоится в традиционном формате, а перейдет в иные формы поддержки и развития талантливых художников.

В конце сентября будет выпущена первая книга издательской программы фестиваля, работы социолога и теоретика танца Габриэлы Кляйн "Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода". В параллельной программе смотра пройдут танцевальные мастер-классы от хореографов из России, Испании и США, а также фотолаборатория израильского фотографа Аскафа Авраама, мастер-класс по работе со звуком композитора Фредерик Жарабо и другие события. Кинопрограмма Context 2021, при поддержке фестиваля документального кино Beat Films, будет состоять из документальных лент и проектов, часть из которых будут показаны в России впервые.

О фестивале

Фестиваль Context был создан Дианой Вишневой в 2013 году. Каждый год фестиваль представляет российскому зрителю мировые премьеры, совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку критиков. Девятый по счету фестиваль пройдет с 29 августа по 4 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ряда частных компаний.