Мультипликатор Гарри Бардин работает над новым проектом "Аве, Мария"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Классик отечественной анимации Гарри Бардин работает над новым короткометражным мультфильмом "Аве, Мария".

"Я задумал новое кино, которое потребует от меня больших усилий. Уже готовы эскизы будущей анимационной короткометражки. Рассчитываю на вашу помощь", - приводит пресс-служба Минкультуры высказывание Бардина в ходе рабочей встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

По словам мультипликатора, картина получит название "Аве, Мария". Любимова подчеркнула, что министерство окажет необходимую поддержку в ее создании, позднее проект будет представлен на российских и международных кинофестивалях.

Режиссер Гарри Бардин начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году, где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных призами разных фестивалей, в том числе пятью призами национальной кинопремии "Ника" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля. В своей работе он использует разнообразные материалы и техники мультипликации.