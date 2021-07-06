Более 5,5 тыс. заявок поступило на конкурс в Президентский фонд культурных инициатив

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив получил более 5,5 тыс. заявок на участие в грантовом конкурсе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"На данный момент Президентский фонд культурных инициатив получил более 5,5 тысячи заявок на участие в грантовом конкурсе. Прием заявок продлится до 30 июля, участвовать в конкурсе могут не только НКО, но и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и предприятия", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, то что общий объем средств, которые будут распределены по итогам грантового конкурса, - 3,5 млрд рублей.

"Мы проводим такой конкурс впервые в истории. И наша главная задача - привлечь как можно больше творческих людей. Из больших городов, из маленьких городков, из поселков. Нам очень важно, чтобы они участвовали. Мы понимаем, что люди могут услышать о конкурсе, но подумать "это слишком сложно", "в другой раз поучаствую" или "это не для нас". На самом деле, это именно для вас. Мы убрали из условий конкурса все, что могло бы помешать вам участвовать в нем", - приводит пресс-служба слова Карманова, сказанные им во вторник в ходе выступления на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.

Арт-кластер "Таврида" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, отраслях культуры и искусства. Этот арт-кластер входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование". Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус всероссийского молодежного образовательного форума.