В Петербурге представили телеграф Николая I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Выставка "Император Николай I - основатель железных дорог России", приуроченная к 225-летию со дня рождения императора, открылась во вторник на площадке Центрального музея железнодорожного транспорта (ЦМЗЖТ), передает корреспондент ТАСС. На ней впервые представили телеграф, которым пользовался император Николая I, уникальный макет Варшавского вокзала и латунные билеты Царскосельской железной дороги.

"Телеграфный аппарат был разработан Б. Якоби в 1843 году. Таких аппаратов всего два, один представлен на открывшейся выставке, второй - в другом выставочном зале. Они использовались для соединения кабинета Николая I в Зимнем дворце с кабинетом главного управляющего путями и сообщениями, они есть только у нас", - рассказал ТАСС куратор выставки Дмитрий Сапаров.

Среди экспонатов также и макет Варшавского вокзала. "Первое здание Варшавского вокзала, к сожалению, не сохранилось. После окончания Крымской войны и смерти императора начинается строительство нового здания по проекту известного архитектора П. В. Сальмановича. Макет отличается от изначальной версии, но все равно остается необычайно ценным для восстановления исторического облика города. На макете мы можем видеть подъезд для императора и свиты, входы для пассажиров первого и второго классов", - отметил собеседник агентства.

Посетители выставки также смогут увидеть журналы общего собрания акционеров общества Царскосельской железной дороги (1839-1847) и сборник рукописных приказов по эксплуатации дороги (1855-1857), а также подлинные отчеты о путешествиях инженеров путей сообщения П. П. Мельникова и С. В. Кербедза "в заграничную командировку в Европу в 1838-1839 годах для ознакомления о состоянии железнодорожного дела". Также в экспозиции представлены сделанные из латуни старинные билеты для проезда по Царскосельской железной дороге.

"Они многоразовые. После поездки билеты возвращали кондуктору. На них чернилами писали отделения или время отправления поезда. Действовали до 1860 года", - пояснил Сапаров.

В период царствования императора Николая I, 30 октября 1837 года, состоялось открытие первой железной дороги общего пользования в России - Царскосельской: от Санкт-Петербурга до Царского Села. Главными событиями в транспортной отрасли при императоре стало строительство железных дорог - Царскосельской, Варшаво-Венской, Санкт-Петербурго-Московской, Санкт-Петербурго-Варшавской.