Павильон "Эрмитаж" в Петергофе планируется отреставрировать в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Петергоф" объявил конкурс на реставрацию павильон "Эрмитаж", который расположен в Нижнем парке, следует из данных сайта госзакупок.

"Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Эрмитаж: павильон Эрмитаж, ров и мост". Начало выполнения работ: с даты подписания договора, окончание - не позднее 20 августа 2023 года. Начальная цена закупки - 43,3 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Павильон "Эрмитаж", построенный в 1721-1725 годах, находится на побережье Финского залива, он окружен глубоким рвом и соединен с территорией парка деревянным мостиком. Здание павильона выстроено в стиле так называемого "петровского барокко". Стилобат (площадка вокруг павильона Эрмитаж) вымощена известняковыми плитами. Цоколь павильона облицован также известняковыми плитами.

В рамках работ предполагается реставрировать фасады, декоративные элементы здания, подпорные стены рва, его облицовку, водопроводящую систему и т. д.

Петергоф - один из самых посещаемых музеев России, ежегодно он принимает около 5 млн туристов, в том числе порядка 40% иностранцев, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны. ГМЗ "Петергоф" включает более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.