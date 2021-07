Джоди Фостер стала девятым лауреатом высшей награды Каннского фестиваля

КАНН, 6 июля. /ТАСС/. Американская киноактриса Джоди Фостер стала лауреатом почетной "Золотой пальмовой ветви" - высшей награды Каннского фестиваля. Церемония вручения престижного приза состоялась во вторник в Фестивальном дворце киностолицы Лазурного берега.

Актриса получила эту награду из рук испанского кинорежиссера Педро Альмодовара.

"Вы награждены за яркое и талантливое служение Десятой музе", - заявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо. Как сообщили устроители, Фостер - девятый лауреат в истории премии.

Ранее ее удостоились мастера, чьи имена давно вошли в зал славы мирового кинематографа: Жанна Моро, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Мануэл де Оливейра, Жан-Пьер Лео, Аньес Варда, Ален Делон. Фостер - актриса другого поколения, но ее профессиональный путь поражает не меньше, чем биографии мэтров.

Награда венчает целых пять десятилетий ее феноменальной карьеры, поскольку на сцене она дебютировала в три года. Алисия (такое имя ей дали при рождении) еще ребенком начала сниматься в телевизионной рекламе и фильмах для детей. "Фестиваль полностью изменил мою жизнь, я многим ему обязана, - отметила Фостер в Канне. - То, что здесь окружают артистов таким почетом, мне очень дорого".

"Таксист"

Роль, изменившую ее жизнь, она сыграла в драме Мартина Скорсезе "Таксист" (Taxi Driver, 1976). Как напомнили французские рецензенты, Джоди не была первым выбором автора картины. Первоначально в фильме должна была сыграть Мелани Гриффит, которой к тому времени исполнилось 17 лет. Но режиссер все же решился отдать эту важную роль в триллере 12-летней Фостер, уже снимавшейся ранее в одной из его лент. Работа в проекте под руководством Скорсезе и вместе с таким многоплановым актером, как Роберт Де Ниро, стала для нее подлинной школой мастерства.

В Канне в 1976 году фильм произвел настоящую сенсацию, завоевав "Золотую пальмовую ветвь". В роли малолетней наркоманки, сбежавшей от сутенера, Фостер раскрыла все грани своего драматического дарования. В тринадцать лет она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую роль второго плана.

Неожиданный эпилог

Для самой Джоди работа в фильме едва не привела к трагическим последствиям. В период ее учебы в Йельском университете ее начал преследовать Джон Хинкли, большой поклонник фильма и образа, созданного в нем актрисой. Он забрасывал ее письмами, досаждал телефонными звонками. Решив совершить покушение на президента США Рональда Рейгана, чтобы произвести впечатление на девушку, в марте 1981 года он открыл стрельбу из револьвера, ранив главу государства и трех человек из его окружения.

Хинкли, признанный судом невменяемым, смог избежать тюрьмы, но при освобождении из психиатрической больницы ему запретили искать встречи с Фостер. Актриса была глубоко травмирована этим инцидентом и редко соглашалась комментировать его в прессе. Власти сочли необходимым выделить ей охрану.

Психологический поединок

Свою первую премию "Оскар" Фостер получила в 1968 в возрасте 22 лет за роль в канадско-американской ленте "Обвиняемые" ( The Accused). Британский киножурнал Empire присвоил тогда фильму высший балл - пять звезд из пяти, назвав сцену изнасилования в этой драме "мучительной, опустошающей и необычайно убедительной".

Убежденная сторонница гендерного равенства, Фостер тяготеет к ролям сильных женщин. Такой, безусловно, можно считать стажера ФБР Клариссу Старлинг из драмы "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs), ведущую сложный психологический поединок с убийцей-каннибалом.

Эта выдающаяся работа в картине, которая считается одним из лучших триллеров в истории кино, принесла ей вторую премию "Оскар". Всего на ее счету более семи десятков картин. В этом году она предстала перед зрителями в фильме "Мавританец" (The Mauritanian), где она сыграла адвоката узника американской тюрьмы, расположенной на военно-морской базе в Гуантанамо.

В трех экземплярах

Как в предыдущие годы, "Золотая пальмовая ветвь" доставлена в наградной фонд фестиваля из Женевы. Получить ее особенно престижно. По данным историографов конкурса, картины, удостоенные этого отличия, смотрели в общей сложности 112 млн человек. Четверть века назад изготовление драгоценной ветви в современной версии доверили швейцарскому ювелирному дому Chopard. В его женевских мастерских трофей создают вручную и всегда в трех экземплярах - на случай утраты приза или награждения сразу двух победителей.

Каждый экземпляр такого ювелирного сувенира эксперты оценивают в 20 тысяч евро. На этот раз востребованы все три экземпляра награды. Один из них вручен Джоди Фостер, другой "Золотой пальмовой ветви" будет удостоен в финале фестиваля итальянский режиссер Марко Беллоккьо. Его дебютной работой стала картина "Кулаки в кармане" (I Pugni in Tasca), предвосхитившая социальные протесты конца 60-х годов. Всего же на счету итальянского мэтра - более тридцати фильмов, многие из которых высоко оценены критиками и зрителями.

Наконец, третий экземпляр достанется лучшей картине этого года. Имя победителя конкурсного отбора станет известно 17 июля.