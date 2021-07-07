В Театре имени Моссовета покажут пьесу Гарольда Пинтера "День рождения"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета на сцене "Под крышей" покажет в среду премьеру спектакля "День рождения" по пьесе Гарольда Пинтера в постановке молодого режиссера Александра Кудина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"День рождения" - первая полнометражная пьеса одного из самых влиятельных британских драматургов Гарольда Пинтера (1930-2008) - лауреата Нобелевской премии, кавалера ордена Британской империи, кавалера ордена Кавалеров чести, ордена Почетного легиона, а также обладателя многочисленных литературных и театральных премий. По жанру пьеса принадлежит к разряду трагикомедий и является одним из самых часто ставящихся на сцене произведений автора", - рассказала представитель пресс-службы театра.

Она обратила внимание, что "как и большинство абсурдистских пьес, она таинственна и сюжетно увлекательна". "В ее основе почти детективная история. За человеком, проживающим в пансионе на берегу моря, приезжают два загадочных персонажа", - продолжила собеседница агентства.

По ее утверждению, "для постановщика, взявшегося за эту лишенную линейной логики пьесу, важно найти ход, позволяющий распутать сложный клубок парадоксальных взаимоотношений героев". "Молодой режиссер Александр Кудин находит его в, казалось бы, лежащей на обочине сюжета теме любви немолодых хозяев пансиона. При том, что все герои "Дня рождения" принимают "желаемое за действительное" и живут в мире собственных фантазий, в спектакле есть нечто реальное - это нежная привязанность пожилого человека к своей супруге, что придает внешне безнадежной истории теплоту и человечность", - отметила представитель пресс-службы.

Она добавила, что вместе с режиссером в постановочную группу вошли сценограф Стася (Анастасия) Гришина и художник по костюмам Жанна Широкова. Исполнителями ролей выступают артисты Виктор Гордеев, Лариса Наумкина, Александр Емельянов, Дарья Таран, Андрей Межулис, Владимир Прокошин.