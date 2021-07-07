Более 110 тыс. человек стали участниками онлайн-выставки "Город: детали"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Итоги международной онлайн-выставки функциональных дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали", которая проходила с 26 июня по 4 июля, подвели в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, специально для выставки был создан большой открытый мир - 12 га виртуального пространства. В него интегрировали 3D-модели реальных объектов от десятков компаний. Современный формат позволил провести крупное международное событие, несмотря на пандемию.

"Рады, что к нам присоединились производители из многих стран. В их числе Франция, Германия, США, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Китай. Онлайн-платформа поддерживает русский и английский языки, благодаря чему выставка вызвала интерес у пользователей не только из России. Общее число посетителей за девять дней превысило 110 тыс.", - отметила Сергунина.

Она добавила, активнее всего люди заходили на сайт через смартфоны - почти 70% аудитории. На втором месте - компьютеры.

Посетителям цифровой экспозиции предлагалось не только познакомиться с проектами для городской среды, но и выбрать лучшие из них. Более 10 тыс. раз пользователи проголосовали за понравившиеся объекты. Те, что набрали больше всего голосов, включат в специальный перечень для профильных служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы "Мой район".

"Осмотр экспозиции представлял собой прогулку по цифровому мини-городу. Каждый гость мог выбрать одного из 16 персонажей разного пола и возраста, с разной внешностью, а затем, управляя им, свободно перемещаться по выставке, оценивать проекты, слушать лекции, смотреть сессии деловой программы. Цифровое пространство разработали с использованием игрового программного обеспечения. Все экспонаты - 3D-модели с обзором на 360 градусов и возможностью рассмотреть детали", - говорится в сообщении.

С 26 июня по 1 июля на выставке проходила масштабная деловая программа, посвященная развитию общественных пространств и мегаполисов в целом. Она собрала более 90 российских и иностранных экспертов в области урбанистики, архитектуры и локального развития городов. Зарубежные спикеры из Великобритании, Италии, Норвегии, Дании и других стран участвовали в дискуссиях в режиме видеоконференции.

Выставка "Город: детали"-2021 проходила во второй раз. Впервые ее провели в столице в 2019 году, тогда она состоялась в традиционном очном формате.