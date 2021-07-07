Депутаты Петербурга поддержали предоставление субсидий частным студиям на кинопроизводство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало законопроект, предусматривающий предоставление финансовой поддержки не только социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) в сфере кинематографии, но и частным киностудиям. Соответствующий документ в первом чтении приняли на пленарном заседании городского парламента в среду, передает корр. ТАСС.

"Исходя из того, что основная деятельность по кинопроизводству в Санкт-Петербурге осуществляется коммерческими организациями, в целях сохранения и развития кинематографии <…> законопроектом предлагается предусмотреть ее финансовую поддержку со стороны города", - сказал на заседании представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Юрий Шестериков. В пояснительной записке к законопроекту указали, что его реализация не повлечет выделения дополнительных средств из бюджета Санкт-Петербурга.

Отвечая на вопрос одного из депутатов о том, поможет ли данный законопроект в решении проблем, в том числе киностудии "Ленфильм", Шестериков отметил, что именно на помощь таким организациям в сфере кинематографии и нацелена инициатива. Он пояснил, что в соответствии с действующим законодательством город может оказывать помощь только некоммерческим организациям.

"Ежегодно в Петербурге снимается около 80 кинокартин, и большая часть из них производится коммерческими организациями. Теперь частные киностудии смогут так же, как и НКО, претендовать на субсидии из бюджета", - написал в среду на своей странице во "ВКонтакте" вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, комментируя инициативу. По его словам, проект создаст еще более комфортную среду для кинопроизводства в городе. Он также отметил, что продолжается работа по формированию кинокомиссии - "единого окна" для взаимодействия с кинопроизводителями.

Пиотровский добавил, что в общей сложности при поддержке города за последние десять лет создали 119 национальных фильмов, общий размер субсидий на развитие кинематографа превысил 720 млн рублей. Среди них такие проекты, как "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Контрибуция" Сергея Снежкина, а также недавно вышедший на экраны "Архипелаг" Алексея Тельнова. По официальным данным, в 2020 году субсидии на создание фильмов предоставили на общую сумму 120 млн рублей, средний размер субсидии составил 12 млн рублей.