В Ростовской области пройдут масштабные мероприятия к 350-летию со дня рождения Петра I

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля./ТАСС/. Масштабные мероприятия пройдут во всех городах Ростовской области, исторически связанных с личностью Петра Первого, сообщил журналистам первый замглавы региона Игорь Гуськов.

Об этом Гуськов рассказал в ходе всероссийской конференции "Юг России - первые победы Петра Первого". "Федеральные мероприятия пройдут в Старочеркасске, Таганроге и Азове, наше традиционное Азовское сидение. Первые победы Петра - Азовские походы и все муниципалитеты, связанные с Петром, запланировали масштабные мероприятия", - сказал он.

Как рассказала на площадке конференции журналистам статс секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, данное мероприятие - продолжение празднуемой в течение нескольких лет 350-летней годовщины со дня рождения Петра Великого, непосредственная дата которого наступит в 2022 году. "Вместе с таким большим музейным сообществом России мы проводим Петровский марафон. Сегодня наш визит в Ростов-на-Дону, Азов, завтра в Таганрог - очень существенная часть этого Петровского марафона, мы приехали на настоящий петровский юг", - сказала она.