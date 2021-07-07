Художник из России передал послу РФ в КНР картину к 20-летию договора о дружбе двух стран

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Российский художник-живописец Сергей Врублевский подарил послу России в Китае Андрею Денисову картину в честь 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР. Передача работы состоялась в среду в посольстве России в Китае.

На картине изображены лидеры двух стран - президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на фоне государственных флагов России и Китая. "Здесь руководители изображены такими, какими они были во время знакомства, произошедшего на моих глазах в марте 2013 года", - сказал российский посол.

Он также отметил, что "ситуация с коронавирусом действительно ударила по гуманитарному сотрудничеству" между двумя странами. "За то, что вы нашли возможность в таких условиях заниматься деятельностью, которая связана с российско-китайскими культурными обменами, за это вам большая благодарность", - добавил Денисов, обращаясь к автору картины.

Как рассказал корр. ТАСС Врублевский, для написания картины ему понадобилось много времени. "Я очень долго работал над этим портретом. Постоянно показывал его кому-то, что-то переделывал, потом снова писал", - сказал он. По его словам, для того, чтобы изобразить лидеров, он пересмотрел большое количество видеороликов и фотографий Путина и Си Цзиньпина, советовался с профессиональными фотографами.

Врублевский указал на то, что картина выполнена в необычной технике - роспись по фарфору. "Сначала я просто делал наброски, что-то рисовал, потом писал ее на холсте, а потом появилась идея перенести эту работу на фарфор. Это заняло довольно много времени. Я начал писать картину в 2015 году, а потом перерабатывал, дорисовывал, улучшал", - поделился он.

Художник также отметил, что эта картина наглядно демонстрирует влияние Китая на его творчество. "Когда я был молодой, то писал очень активно резкими мазками. Китай на меня повлиял в том плане, что я стал писать более плавно. И эта работа тому хороший пример", - указал он.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР

Документ был подписан 16 июля 2001 года по итогам переговоров президента Путина с занимавшим тогда пост председателя КНР Цзян Цзэминем. Срок его действия составлял 20 лет.

28 июня этого года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров по видеосвязи объявили о продлении действия договора.