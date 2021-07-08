Мацуев и Башмет выступят на фестивале "На родине П. И. Чайковского" в Удмуртии

ИЖЕВСК, 8 июля. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев, дирижер Юрий Башмет и виолончелист Борис Андрианов выступят на 64-м фестивале искусств "На родине Петра Ильича Чайковского", который пройдет с 8 по 11 июля в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"С 8 по 11 июля в Удмуртии пройдет 64-й фестиваль искусств "На родине П. И. Чайковского". Впервые концерты состоятся в формате open-air на открытых площадках республики, а также в концертных залах Ижевска, Воткинска и Сарапула", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главной площадкой фестиваля станет ижевский стадион "Динамо", именно здесь состоится открытие фестиваля "Музыкальная экспедиция" под управлением виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова, а также концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением народного артиста СССР Юрия Симонова. 10 июля во дворце культуры "Юбилейный" в Воткинске выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением дирижера Юрия Башмета. Также на площадках фестиваля сыграют джаз-трио Александра Маслова, скрипач Гайк Казазян, пианист Петр Лаул, баянист Николай Сивчук и Государственный симфонический оркестр Удмуртии под руководством дирижера Николая Роготнева.

В пресс-службе отметили, что, кроме концертной части, на фестивале запланирована конференция менеджеров в сфере культуры.

Фестиваль искусств "На родине П. И. Чайковского" проходит в Удмуртии с 1958 года. Мероприятия и концерты посещают более 14 тыс. зрителей.