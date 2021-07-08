Спектакль на "Ленфильме" и перформанс Хайруллиной представят на фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Международный Летний фестиваль искусств "Точка доступа", открывающийся в Санкт-Петербурге в четверг, покажет восемь премьер, созданных художниками под руководством кураторов Алексея Платунова и Юлии Клейман. Основная программа охватит проекты в онлайн- и офлайн-форматах, в их числе - перформанс актрисы Розы Хайруллиной и спектакль на "Ленфильме", сообщают представители фестиваля.

"Кураторы определяют векторы развития искусства, которые интересны фестивалю. Художники, близкие фестивалю по духу, создают уже конкретные истории - иммерсивные путешествия и исследовательские проекты - осваивают места, не предназначенные изначально для театра, места, чаще всего имеющие свой голос и особый контекст. [К примеру], исторический, как в случае со спектаклем "Билет в кино", проходящим на "Ленфильме", или романтический, как в случае со спектаклем "Бегуны", где зрителей ждут долгий путь на электричке, дорога через лес и костер", - рассказала ТАСС PR-менеджер фестиваля Екатерина Макаркина.

В основной программе фестиваля "Точка доступа" можно найти перфоманс Хайруллиной, позволяющий задуматься о настоящей природе людей и явлений в цифровом обществе, проект норвежского режиссера Мортена Тровика, где некоторые отрывки книги о Северной Корее прочитает Владимир Познер, и "Симулятор школы" режиссера Петра Куркина, который создавал представление на основе рассказанных школьных историй людей.

Площадками фестиваля станут Севкабель Порт, Новая сцена Александринского театра, Михайловский сад. Одна из особенностей программы заключается в том, что все спектакли будут проходить в двойном формате, то есть дублироваться и в онлайн пространстве. Так, зрители смогут участвовать в проектах через мессенджеры и по видеосвязи.

Представитель фестиваля подчеркнула, что просветительская программа будет построена на онлайн-лекциях российских и зарубежных теоретиков и практиков перформанса XX-XXI века. Эксперты расскажут о том, что сегодня происходит в искусстве и какие стороны общественной жизни отражаются на деятельности художников. В качестве зарубежных лекторов на фестивале будут художник, представитель Венского акционизма 1960-70-х Герман Нич и теоретик новых медиа и цифровой культуры, профессор Computer Science в Городском университете Нью-Йорка Лев Манович.

Фестиваль иммерсивного искусства "Точка доступа" пройдет по 26 июля. Резидентами мероприятия станут не только российские, но и зарубежные режиссеры, которые будут изучать цифровое пространство, городские локации и знакомить зрителей с прогрессивным искусством.