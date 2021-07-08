В Мариинском театре состоится концерт в честь юбилея педагога Людмилы Ковалевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Концерт в честь заслуженного деятеля искусств России Людмилы Ковалевой пройдет в четверг на исторической сцене Мариинского театра в рамках XXIX Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".

"Ваш гениальный талант педагога не кричит о себе, но проявление силы вашего дара видно издалека в поколениях ваших учениц, в их умении построить свою творческую судьбу. Вы бережно сохраняете традиции петербургской балетной школы, творите и сохраняете ее историю. 8 июля, на исторической сцене Мариинского театра, на нашей родной сцене, мы, поколения ваших учеников, соберемся все вместе, чтобы сказать вам спасибо на самом честном и понятном языке. Мы будем танцевать в вашу честь", - такое обращение к Людмиле Ковалевой опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram ее ученица, народная артистка России Диана Вишнева.

Зрители смогут увидеть на концерте гран-па из "Пахиты" Мариуса Петипа, "Маргариту и Армана" Фредерика Аштона, мини-спектакль "Старик и я" Ханса ван Манена и Па-де-катр" Антона Долина, где исполнительницы предстанут в образах легендарных танцовщиц XIX века - Марии Тальони, Карлотты Гризи, Фанни Черрито, Люсиль Гран.

Вместе с Дианой Вишневой в вечере примут участие Ольга Смирнова, Кристина Шапран, Анастасия Лукина, Мария Хорева, которые прошли школу Людмилы Валентиновны и стали признанными мастерами.

Людмила Ковалева - педагог-репетитор балета, профессор кафедры классического и дуэтно-классического танца Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Закончив свою карьеру на сцене Кировского (Мариинского) театра, она уже четыре десятилетия преподает. Ее ученицы выступают на лучших балетных сценах мира, в том числе - Мариинского и Большого театров.